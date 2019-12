Cerkveno sodišče ljutomerskega župnika spoznalo za krivega spolnega nasilja

Ljutomerskega župnika Andreja Zrima je cerkveno sodišče spoznalo krivega spolnega nasilja, poroča portal sobotainfo.com. Starši so lani aprila Zrima prijavili murskosoboški škofiji, ne pa tudi policiji. Župnika so v škofiji umaknili, njegovo delo pa je prevzel kaplan, ob tem pa so se morali zagovarjati, zakaj suma kaznivega dejanja niso naznanili policiji.

Večina duhovnikov, zoper katere so pri iniciativi Dovolj.je prijeli prijavo spolne zlorabe, ostaja aktivna, tudi v stiku z mladimi. Da odzivi cerkvenih oblasti nikakor niso zadostni, menijo v iniciativi, kjer izpostavljajo tudi primer duhovnika, zoper katerega so prejeli kar pet prijav – za 'kazen' je bil poslan v dom za upokojence.

Metropolitansko cerkveno sodišče pa je zdaj, kot so zapisali na spletni strani ljutomerske župnije, Zrimu izreklo prepoved vračanja v župnije službovanja in naložilo opravičilo žrtvam.

"Gospod Andrej Zrim, duhovnik murskosoboške škofije, je bil v skladu z navodili Kongregacije za nauk vere v izvensodnem upravnem kazenskem postopku spoznan za krivega zaradi spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami," so zapisali in dodali:"Naloženi so mu bili določeni ukrepi, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno zaključena ustrezna terapija."