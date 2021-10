Češki policist na nujni vožnji v Beli krajini trčil v osebno vozilo

Policisti PU Novo Mesto so bili nekaj pred 8.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo službenega vozila češke policije in osebnega avtomobila na regionalni cesti Črnomelj-Vinica. Metliški policisti so opravili ogled in ugotovili, da sta bila gostujoči češki policist in policist PP Črnomelj napotena na interventno nalogo na območje Balkovcev.

27-letni češki policist, ki je vozil službeno vozilo, na katerem so bile prižgane modre utripajoče luči, je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko sredinske črte in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 59-letni voznik.

Poškodovanega 59-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih je utrpel lažje poškodbe. Potnica v njegovem vozilu in policista v nesreči niso bili poškodovani. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so še sporočili iz PU Novo Mesto.