Ceste usodne za 32-letnega motorista

ŠALA DNEVA Arhiv

Psihiater v bolnišnici vstopi v sobo in zagleda pacienta, ki sedi na stolu, zamišljeno vrti volan in govori: ''Brrrrr ... brrr ...''

Psihiater ga vpraša: ''Kaj pa počneš?'' Pacient: ''S tovornjakom se peljem v Pariz.'' Na sosednji postelji drug pacient gol skače po postelji. Psihiater ga vpraša: ''Kaj pa ti počneš?'' Drugi pacient: ''Medtem ko je on na službenem potovanju, se jaz zabavam z njegovo ženo!''