Četverica osumljena tudi ugrabitve, sodišče odredilo pripor

Tri moške, doma s štajerskega, koroškega oziroma celjskega območja, osumljene, da so v torek zvečer fizično obračunali z oškodovancem, je po poročanju Večera preiskovalna sodnica zaslišala včeraj. 37-letni Mariborčan, ki naj bi imel največjo vlogo pri kaznivem dejanju, pa je pred sodnico mariborskega okrožnega sodišča stopil danes.

Kriminalisti so vse štiri, navaja časnik, ovadili za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Državna tožilka je zanje terjala pripor, sodišče je predlogu v celoti sledilo.