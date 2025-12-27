Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Četverica osumljena tudi ugrabitve, sodišče odredilo pripor

Maribor, 27. 12. 2025 16.36 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
Ti.Š.
Policija

Preiskovalna sodnica je za vse štiri moške, vpletene v fizični obračun v Mariboru, odredila pripor. Kriminalisti so četverico kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Glavno vlogo v izsiljevalsko-kriminalni zgodbi naj bi imel organom pregona dobro znan 37-letni Mariborčan.

Tri moške, doma s štajerskega, koroškega oziroma celjskega območja, osumljene, da so v torek zvečer fizično obračunali z oškodovancem, je po poročanju Večera preiskovalna sodnica zaslišala včeraj. 37-letni Mariborčan, ki naj bi imel največjo vlogo pri kaznivem dejanju, pa je pred sodnico mariborskega okrožnega sodišča stopil danes.

Kriminalisti so vse štiri, navaja časnik, ovadili za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Državna tožilka je zanje terjala pripor, sodišče je predlogu v celoti sledilo.

37-letnik naj bi 29-letnega oškodovanca pod pretvezo, da ga potrebuje le za nekaj minut, zvabil v skladiščne prostore na Jadranski cesti. Tam pa so ju pričakali še trije – grozili so mu in ga pretepali.

Kot smo že poročali, gre za starega znanca Policije, z debelo kartoteko. Pred leti je za zapahi končal zaradi goljufije z nepremičninskimi posli in pranja denarja, med epidemijo covida-19 pa mešetaril z zaščitnimi maskami. Letos poleti se je znašel tudi pod drobnogledom Fursa, ko je organiziral pravo ponarejevalnico detergentov za pranje perila.

pretep ugrabitev Maribor Policija pripor sodišče

Pijan za volan: udaril 46-letnika, kazen tudi natakarici

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
27. 12. 2025 18.04
bog pomagaj za take kriminalce, da se lahko svobodno sprehajajo
Odgovori
0 0
MESE?AR
27. 12. 2025 17.59
Zakaj se takim kriminalcem ne da pogojnega zapora 10 let na 20 let. Pa da jih vidimo junake ! Imamo popolnoma zgrešen kaznovalni sistem !
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
27. 12. 2025 17.49
Kmalu bomo spet brali o novih podvigih tega menda dobro znanega kriminalca.
Odgovori
+4
4 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.58
Zna biti...
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
27. 12. 2025 17.46
Tupe, strahopetne ovce še vedno hodijo v službo in plačujejo davke 🤷‍♀️, zgledujte se po kriminalcih.
Odgovori
+1
2 1
Odrešenik666
27. 12. 2025 17.51
Jap. Da zagotovijo tvojo socijalko
Odgovori
+1
1 0
bb5a
27. 12. 2025 17.38
Še enm katerega edina naloga bi morala biti, kako razbiti večji kamen na manjše, od jutra do večera...
Odgovori
+7
7 0
oježeš
27. 12. 2025 17.45
Pa potem kamen sestaviti nazaj.
Odgovori
+3
3 0
srecnii
27. 12. 2025 17.37
to ni nič, naša vlada je 100x hujša,
Odgovori
+1
6 5
oježeš
27. 12. 2025 17.46
Kaj pa ti je tako hudega?
Odgovori
-4
1 5
Con-vid 1984
27. 12. 2025 17.36
Toda, ali je naša nesposobna pišurlijocija že prijela pravega tzeeg@n@ v zadevi Šutar?
Odgovori
+4
5 1
jugatneme
27. 12. 2025 17.31
Saj je dejansko kriv sam le delno, kriva je država katera mu to delovanje omogoča...če ne celo podpira. Sicer bi že davno sedel na hladnem....
Odgovori
+9
9 0
oježeš
27. 12. 2025 17.47
Misliš, določeni državni organi. Ker država sem tudi jaz, ti in vsi ostali državljani, ki pa ne podpiramo takih kriminalcev.
Odgovori
0 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.56
Razumem vprašanje, je retorično :)
Odgovori
0 0
bazilika555
27. 12. 2025 17.27
a imena pa nima, čeorav ga mnogi najbrž še poznajo...???
Odgovori
+9
9 0
niktalop
27. 12. 2025 17.25
Tako kot večina starih znancev policije je tudi ta na prostosti. Kaj če bi sodniki malenkost zaostrili kaznovalno politiko, saj je očitno da penologija v zaporih s svojimi zelo soft prijemi nikogar ne spremeni v poštenjaka.
Odgovori
+7
7 0
Free_Palestine
27. 12. 2025 17.24
Klasičen vodilni v državi - mešetarjenje z maskami, goljufije, pranje denarja...
Odgovori
+1
1 0
slovenc59
27. 12. 2025 17.22
Naša policija in sodstvo vse pozna, sam v arest jih ne morjo spraut.....Ker imajo vsi ti znani vedno boljše odvetnike kot so naši tožilci !!! Lahko pa bi že zdavnaj spremenili zakone !! Nekaj je pri teh stvareh narobe...Zdej če pa odgovorni v toliko letih niso bili sposobni popraviti zakonodaje, me zanima zakaj ti ljudje prejemajo plače ?????
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.28
možno da imajo tudi sami roko v marmeladi ali pa jim "status quo" odgovarja
Odgovori
+4
4 0
Boti
27. 12. 2025 17.20
pa kaj cakate
Odgovori
+1
1 0
bc123456
27. 12. 2025 17.20
SODNIK bodi mil z kaznijo, kriminalec mora nadaljevati z svojim delom , ti pa boš nagrajen z strani SODNEGA SVETA
Odgovori
+6
6 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.09
V pretep moškega vpleten policistom dobro znani 37-letni Mariborčan, z bogato kartoteko... Če je bil že 2x za zapahi, očitno nanj zapor ni delovalo dovolj vzgojno. Nič čudno, ležal je na hrbtu cele dneve, vmes pa malo fitnes in košarka.... Očitno mož dovolj pri moči za 8 ur dnevno v gozdu sekat drevesa ali v bližnjem kamnolomu lomit skale nato tuš in celica za dve leti. Pri naslednjem prekršku pa kazen časovno podvojiti, z dveh na štiri leta, itd...prej ali slej bi delovalo še pri največjem junaku....!!
Odgovori
+11
12 1
štrekeljc
27. 12. 2025 17.14
Menda rad nabira borovnice...
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
27. 12. 2025 17.29
...žal bo premalo, so preveč samo sezonskega značaja.
Odgovori
+1
1 0
eurosapiens
27. 12. 2025 17.08
debela kartoteka in še naprej izvaja kazniva dejanja ker mu država to omogoča
Odgovori
+13
14 1
2fast4
27. 12. 2025 17.07
Dej naj se spravijo preiskovalni sodnik in državni tožilec na teren, da bosta sama zbirala obvestila, ne da samo čakata kaj dobita na taler v topli pisarni...
Odgovori
+9
10 1
jablan
27. 12. 2025 17.14
za to so drugi organi če še ne veš
Odgovori
-1
2 3
Naiskreni
27. 12. 2025 17.00
Jaz vidim priliko v poslu, da bi se specializiral za take, kjer policija omaga, da jim med oči samo kuglo pošlješ.
Odgovori
+11
12 1
Analist
27. 12. 2025 17.00
Glede na to, da je opevan kot Mariborčan, potem najverjetneje ni avtohtoni Mariborčan, ker če bi bil, bi prilepili sliko, številko noge ter ime frizerja
Odgovori
+5
8 3
štrekeljc
27. 12. 2025 17.09
A res ne znate ničesar najti na netu? Ime najdeš v manj kot minuti! Res ni Mariborčan., je iz Miklavža na Dravskem polju. Slovenec!
Odgovori
+5
5 0
PoldeVeliki
27. 12. 2025 16.49
Treba spremeniti zakonodajo in sicer, da sodnik kateri psusti kriminalca in če ta spet zagreši zločin sodnik tudi odgovarja za dejanja.
Odgovori
+29
29 0
oježeš
27. 12. 2025 17.51
Kako naj odgovarja, če ima trajen mandat? Potem lahko sodi kakršne volje je tisti dan pa je vse OK.
Odgovori
0 0
