Četverica osumljena tudi ugrabitve, sodišče odredilo pripor

Tri moške, doma s štajerskega, koroškega oziroma celjskega območja, osumljene, da so v torek zvečer fizično obračunali z oškodovancem, je po poročanju Večera preiskovalna sodnica zaslišala včeraj. 37-letni Mariborčan, ki naj bi imel največjo vlogo pri kaznivem dejanju, pa je pred sodnico mariborskega okrožnega sodišča stopil danes.
Kriminalisti so vse štiri, navaja časnik, ovadili za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Državna tožilka je zanje terjala pripor, sodišče je predlogu v celoti sledilo.
37-letnik naj bi 29-letnega oškodovanca pod pretvezo, da ga potrebuje le za nekaj minut, zvabil v skladiščne prostore na Jadranski cesti. Tam pa so ju pričakali še trije – grozili so mu in ga pretepali.
Kot smo že poročali, gre za starega znanca Policije, z debelo kartoteko. Pred leti je za zapahi končal zaradi goljufije z nepremičninskimi posli in pranja denarja, med epidemijo covida-19 pa mešetaril z zaščitnimi maskami. Letos poleti se je znašel tudi pod drobnogledom Fursa, ko je organiziral pravo ponarejevalnico detergentov za pranje perila.
