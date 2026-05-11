Četverica vlamljala v hiše: med njimi tudi otroka na skirojih

Nedavno so policisti Policijske postaje Sežana prejeli obvestilo občana, ki je pri vasi Vrhovlje opazil sumljive osebe s skiroji. Policijo je poklical zato, ker so se osebe s skiroji pojavljale tudi na enem od predhodnih vlomov v stanovanjsko hišo v okolici.
Policisti so se nemudoma odzvali in pregledali območje ter izsledili 23-letno državljanko Madžarske in dva otroka, stara 15 in 13 let. Oba sta bila na električnih skirojih.
A zgodba se tu ne konča. Ravno ko so bili policisti z osebami v postopku, so prejeli klic občana, da mu je moški, prav tako v spremstvu mlajše osebe na skiroju, odvzel osebni avtomobil, parkiran poleg njive. Oškodovanec je policistom posredoval vse informacije o avtomobilu, policisti pa so ta isti avtomobil opazili med vožnjo. Ko jih je voznik opazil, je sunkovito ustavil in začel bežati. A brez uspeha. Policisti so izvedli vse ukrepe za izsleditev in ga tudi uspešno prijeli.
Gre za 47-letnega državljana Madžarske, ki so ga osumili kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Naknadno so ugotovili, da tako 47-letnik kot ženska in otroci delujejo skupaj, zato so prostost vzeli še ženski.
Potrdili so, da so vse osebe osumljene vloma v hišo v Dolu pri Vogljah.
Na kraj so bile poklicane tudi delavke Centra za socialno delo, ki so poskrbele za oba otroka, saj prisotna nista bila njuna starša.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.