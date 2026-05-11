Črna kronika

Četverica vlamljala v hiše: med njimi tudi otroka na skirojih

Sežana, 11. 05. 2026 15.05 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Vlom v Celju

Pri Sežani so aretirali moškega in žensko, ki sta osumljena, da sta vdrla v več domov v okolici Sežane. Oba sta bila državljana Madžarske, prisotna pa sta bila še otroka, ki sicer nista njuna. Oba so policisti pridržali, otroka pa je prevzel CSD.

Nedavno so policisti Policijske postaje Sežana prejeli obvestilo občana, ki je pri vasi Vrhovlje opazil sumljive osebe s skiroji. Policijo je poklical zato, ker so se osebe s skiroji pojavljale tudi na enem od predhodnih vlomov v stanovanjsko hišo v okolici.

Policisti so se nemudoma odzvali in pregledali območje ter izsledili 23-letno državljanko Madžarske in dva otroka, stara 15 in 13 let. Oba sta bila na električnih skirojih.

Slovenska policija splošna
FOTO: Luka Kotnik

A zgodba se tu ne konča. Ravno ko so bili policisti z osebami v postopku, so prejeli klic občana, da mu je moški, prav tako v spremstvu mlajše osebe na skiroju, odvzel osebni avtomobil, parkiran poleg njive. Oškodovanec je policistom posredoval vse informacije o avtomobilu, policisti pa so ta isti avtomobil opazili med vožnjo. Ko jih je voznik opazil, je sunkovito ustavil in začel bežati. A brez uspeha. Policisti so izvedli vse ukrepe za izsleditev in ga tudi uspešno prijeli.

Gre za 47-letnega državljana Madžarske, ki so ga osumili kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Naknadno so ugotovili, da tako 47-letnik kot ženska in otroci delujejo skupaj, zato so prostost vzeli še ženski.

Potrdili so, da so vse osebe osumljene vloma v hišo v Dolu pri Vogljah.

Na kraj so bile poklicane tudi delavke Centra za socialno delo, ki so poskrbele za oba otroka, saj prisotna nista bila njuna starša.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
11. 05. 2026 15.49
Otroka sta se učila ročnih spretnosti. Se prenaša iz generacije na generacijo.
konc
11. 05. 2026 15.45
Še tuji "Šutarjevci" vedo, da je najbolj varno krasti v Sloveniji. Nobenih resnih posledic ali kazni.
Janševe drobtinice
11. 05. 2026 15.37
Ko turisti pridejo ropat domačine...
