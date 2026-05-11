Četverica vlamljala v hiše: med njimi tudi otroka na skirojih

Policisti so se nemudoma odzvali in pregledali območje ter izsledili 23-letno državljanko Madžarske in dva otroka, stara 15 in 13 let. Oba sta bila na električnih skirojih.

Nedavno so policisti Policijske postaje Sežana prejeli obvestilo občana, ki je pri vasi Vrhovlje opazil sumljive osebe s skiroji. Policijo je poklical zato, ker so se osebe s skiroji pojavljale tudi na enem od predhodnih vlomov v stanovanjsko hišo v okolici.

A zgodba se tu ne konča. Ravno ko so bili policisti z osebami v postopku, so prejeli klic občana, da mu je moški, prav tako v spremstvu mlajše osebe na skiroju, odvzel osebni avtomobil, parkiran poleg njive. Oškodovanec je policistom posredoval vse informacije o avtomobilu, policisti pa so ta isti avtomobil opazili med vožnjo. Ko jih je voznik opazil, je sunkovito ustavil in začel bežati. A brez uspeha. Policisti so izvedli vse ukrepe za izsleditev in ga tudi uspešno prijeli.

Gre za 47-letnega državljana Madžarske, ki so ga osumili kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Naknadno so ugotovili, da tako 47-letnik kot ženska in otroci delujejo skupaj, zato so prostost vzeli še ženski.

Potrdili so, da so vse osebe osumljene vloma v hišo v Dolu pri Vogljah.

Na kraj so bile poklicane tudi delavke Centra za socialno delo, ki so poskrbele za oba otroka, saj prisotna nista bila njuna starša.