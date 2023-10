Policisti novomeške policijske uprave so konec preteklega tedna pri prevozu migrantov ujeli Sirca in Romuna. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli vozili, s kazensko ovadbo pa bosta privedena k sodniku za prekrške, so sporočili s PU Novo mesto.

40-letnega Sirca so policisti ustavili v petek popoldne na območju Črnomlja. Med postopkom so ugotovili, da v osebnem avtomobilu nemških registrskih oznak vozi tri Maročane, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

51-letnega Romuna pa so ustavili v noči na nedeljo v Rigoncah. V avtomobilu nemških registrskih oznak je prevažal štiri sodržavljane iz Sirije in dva Iračana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Čez južno mejo ta konec tedna nedovoljeno skoraj 350 oseb

So pa policisti PU Novo mesto obravnavali tudi številne nedovoljene prehode državne meje. V zadnjih treh dneh so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Kapele, Ponikve, Loče, Jereslavec) policisti izsledili in prijeli 123 državljanov Afganistana, 29 državljanov Pakistana, 29 državljanov Indije, 19 državljanov Sierre Leone, 18 državljanov Maroka, 11 državljanov Bangladeša, 11 državljanov Nepala, 11 državljanov Šrilanke, osem državljanov Konga, sedem državljanov Kitajske, pet državljanov Libije, pet državljanov Sirije, pet državljanov Rusije, štiri državljane Turčije, tri državljane Nigerije, tri državljane Eritreje, dva državljana Burundija, dva državljana Gvineje, državljana Palestine in državljana Kameruna in na območju PP Črnomelj (Žuniči, Adlešiči, Miliči, Balkovci, Preloka) 34 državljanov Maroka, šest državljanov Alžirije in šest državljanov Afganistana.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso končani.