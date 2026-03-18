Črna kronika

Čez mejo skušal pretihotapiti ukraden mercedes

Obrežje, 18. 03. 2026 11.54 pred 36 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Ukradeni Mercedes

Na mejni prehod Obrežje je pripeljal 45-letni voznik, ki je imel na prikolici natovorjen mercedes GLE. Policisti so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden novembra lani na Nizozemskem, zato so ga zasegli.

Policisti PP za izravnalne ukrepe Novo mesto so ponoči opravili mejno kontrolo pri 45-letnem vozniku osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak, ki je želel vstopiti v Slovenijo. Policisti so v nadaljevanju pregledali mercedes GLE, ki ga je imel natovorjenega na prikolici.

Ob preverjanju identifikacijskih oznak in preveritvi v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da gre za avtomobil, ki so ga lani novembra ukradli na Nizozemskem.

Policisti po zasegu avtomobila nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HUSO BOSS
18. 03. 2026 12.17
V APNU NA GORENJSKEM SO TUD ENI MAJSTRI K SE S TEM UKVARJAJO...
Bebo2
18. 03. 2026 12.13
super da so ga ujeli!
bohinj je zakon
18. 03. 2026 12.12
Mercedes je lep. Samo to. Drugo ve.....policija in ta oseba.
