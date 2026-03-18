Čez mejo skušal pretihotapiti ukraden mercedes

Policisti PP za izravnalne ukrepe Novo mesto so ponoči opravili mejno kontrolo pri 45-letnem vozniku osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak, ki je želel vstopiti v Slovenijo. Policisti so v nadaljevanju pregledali mercedes GLE, ki ga je imel natovorjenega na prikolici.

Ob preverjanju identifikacijskih oznak in preveritvi v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da gre za avtomobil, ki so ga lani novembra ukradli na Nizozemskem.

Policisti po zasegu avtomobila nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja. Osumljenca bodo kazensko ovadili.