Skozi naselje divjal z vsaj 113 kilometri na uro

Za voznika so uvedli postopek o prekršku, kjer mu očitajo prekoračitev, ki upošteva varnostno razliko merilnika hitrosti, in sicer 113 kilometrov na uro, kar je 63 kilometrov na uro več, ko je dovoljenja hitrost skozi naselje. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, saj je za tak prekršek zoper varnost cestnega prometa poleg globe 1200 evrov predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.

Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali. 22-letnik je vozniško dovoljenje B kategorije opravil pred slabimi štirimi leti.