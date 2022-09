Čez tire stekel po pozabljene stvari, vanj trčil vlak

V petek, nekaj po 16. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o trčenju vlaka v osebo na železniški postaji na Viču. Ugotovili so, da so potniki izstopili iz vlaka, nato pa je eden izmed njih želel nazaj do vlaka po pozabljene stvari in stekel po prehodu čez tire v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal vlak z zmanjšano hitrostjo. V trčenju se je potnik huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo, sporočajo s PU Ljubljana.