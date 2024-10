Čez vikend iz avtomobilov kradli denarnice in osebne stvari

V noči na soboto so na parkirnem prostoru v Pesjah vlomili v dva avtomobila, iz enega ponovno niso odtujili ničesar, iz drugega pa so ukradli torbico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomi je neznani storilec povzročil za okoli 2000 evrov škode. V gozdu pri Globočicah pa je popoldne nekdo vlomil v vozilo in iz vrat odtujil bančno kartico s priloženo PIN kodo, kasneje na bankomatu pa opravil tri dvige denarja v znesku 420 evrov.

Na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove na Otočcu je v petek zvečer osumljenec vlomil v kar sedem avtomobilov. Iz petih ni odtujil ničesar, povzročil pa je veliko premoženjsko škodo zaradi poškodb vozil. Iz dveh vozil je odtujil skupno 270 evrov. Tam pa so v vozilo vlomili tudi v nedeljo, ko so lastniku ukradli denarnico in ga oškodovali za okoli 3000 evrov, so sporočili s PU Novo mesto.

V soboto so prav tako na prireditvenem prostoru v Šmarjeti vlomili v avtomobil in z vlomom povzročili za 1000 evrov škode. Zvečer pa so na Topniški cesti v Novem mestu vlomili v še eno vozilo in odtujili torbo z oblačili in osebnimi predmeti, denarnico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomom in tatvino so oškodovanko oškodovali za 1800 evrov.

Tudi na parkirnem prostoru gostinskega lokala na območju Sremiča so v noči na nedeljo neznanci vlomi v osem avtomobilov. Iz treh ni bilo ničesar odtujenega, v drugih pa so našli in odtujili torbice z denarjem, dokumenti in osebnimi predmeti.

Policisti pozivajo k previdnosti in upoštevanju samozaščitnih ukrepov

"V zadnjih dneh smo ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile. Policisti so ugotovili, da so storilci vlamljali predvsem v vozila na parkirnih prostorov prireditvenih prostorov, izpostavljena pa so tudi vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. Po preveritvi okoliščin in na podlagi opravljenih razgovorov je bilo ugotovljeno, da so bili v večini primerov žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane odložili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s PIN kodami in denar. Storilci so vlamljali z naviranjem vrat, razbitjem stekla in na ta način povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih," so zapisali v sporočilu za javnost.

Občane so zato ponovno pozvali, naj upoštevajo osnovne samozaščitne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. "Vsem svetujemo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov," so zaključili pri Policiji.