Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Čezmejno policijsko zasledovanje: voznik bežal iz Slovenije v Italijo

Nova Gorica, 10. 04. 2026 15.10 pred 59 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Policija

Voznik osebnega avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami je kljub ustavljanju policistov v Solkanu pobegnil čez mejo v Italijo. Po nevarni vožnji so voznika, 33-letnega Italijana, po trčenju v robnik ujeli in predali italijanskim varnostnim organom.

Včeraj, 9. aprila ob 14.23 uri, so policisti PU Nova Gorica med opravljanjem rednih nalog v Solkanu z uporabo  svetlobnih in zvočnih signalov večkrat poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke Toyota Yaris z italijanskimi registrskimi oznakami. Pred tem je voznik v Solkanu sunkovito zapeljal pred službeno vozilo policije in nato močno pospešil v smeri Ceste IX. korpusa. 

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policisti so zapeljali za vozilom in ga na predpisan način poskušali ustaviti, vendar voznik znakov policije ni upošteval ter je z vožnjo nadaljeval proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan in nato zapeljal na območje Italije. 

Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so policisti zapeljali za pobeglim voznikom, o dogodku pa so bili obveščeni tudi italijanski varnostni organi. Pobegli voznik je nadaljeval z nevarno vožnjo po ulicah Gorice po Italiji, pri čemer je trčil v robnik in poškodoval vozilo. Policisti so ga kmalu prijeli in ga nato predali v nadaljnji postopek italijanskim policistom. 

Ugotovili so, da je vozilo upravljal 33-letni državljan Italije. Zoper voznika bodo policisti uvedli postopek zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, prav tako pa bodo zoper njega ukrepali tudi italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije, so sporočili s PU Nova Gorica. 

policija nova gorica pobeg čezmejno zasledovanje italijanski voznik prometna nesreča

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
10. 04. 2026 16.16
dobr da je trcil v robnik ce ne bi ze pobegnil neznano kam
Odgovori
0 0
miran_
10. 04. 2026 15.55
Odločite se že enkrat ali je imel slovenske registrske oznake ali italijanske. Voznik osebnega avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami Toyota Yaris z italijanskimi registrskimi oznakami
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
10. 04. 2026 15.28
Nič novega neumni in nori vozniki kot vedno.Lp
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641