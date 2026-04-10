Čezmejno policijsko zasledovanje: voznik bežal iz Slovenije v Italijo

Včeraj, 9. aprila ob 14.23 uri, so policisti PU Nova Gorica med opravljanjem rednih nalog v Solkanu z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov večkrat poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke Toyota Yaris z italijanskimi registrskimi oznakami. Pred tem je voznik v Solkanu sunkovito zapeljal pred službeno vozilo policije in nato močno pospešil v smeri Ceste IX. korpusa.

Policisti so zapeljali za vozilom in ga na predpisan način poskušali ustaviti, vendar voznik znakov policije ni upošteval ter je z vožnjo nadaljeval proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan in nato zapeljal na območje Italije.

Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so policisti zapeljali za pobeglim voznikom, o dogodku pa so bili obveščeni tudi italijanski varnostni organi. Pobegli voznik je nadaljeval z nevarno vožnjo po ulicah Gorice po Italiji, pri čemer je trčil v robnik in poškodoval vozilo. Policisti so ga kmalu prijeli in ga nato predali v nadaljnji postopek italijanskim policistom.

Ugotovili so, da je vozilo upravljal 33-letni državljan Italije. Zoper voznika bodo policisti uvedli postopek zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, prav tako pa bodo zoper njega ukrepali tudi italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije, so sporočili s PU Nova Gorica.