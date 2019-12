Čezmejno zasledovanje romunskega voznika, ki je prevažal sedem tujcev

Danes, okoli pol pete ure zjutraj, so slovenski policisti dobili obvestilo italijanskih kolegov, natančneje finančnih stražnikov iz Gorice, da so približno kilometer in pol pred nekdanjim mejnim prehodom Miren poskusili ustaviti kombinirano vozilo romunskih registrskih številk s pripetim priklopnikom, na katerem je bil naložen še osebni avtomobil z italijanskimi registrskimi tablicami. Ta njihovih znakov ni upošteval ter se ni ustavil, temveč je zapeljal čez državno mejo v Slovenijo do prvega krožišča, kjer je zaustavil, do njega pa sta pristopila italijanska finančna stražnika in mu naročila, naj do prihoda slovenskih policistov počaka na kraju. Njihovega ukaza romunski voznik ni upošteval in se je namenil proti Vrtojbi, nato pa na uvozu Šempeter pri Gorici zapeljal na hitro cesto H4 proti Ljubljani.

Na izvozu Selo je s hitre ceste zapeljal na regionalno cesto in nadaljeval proti Ljubljani. Italijanska patrulja ga je ves čas zasledovala in ustavljala s prižganimi modrimi rotacijskimi lučmi in kratkim zvočnim signalom, o celotnem dogajanju pa so sproti obveščali policiste PU Nova Gorica. 47-letnega voznika romunskega kombija so naposled zaustavili v Ajdovščini, nadaljnji postopek pa so prevzeli novogoriški policisti.

Pri preverjanju so ugotovili, da je bilo v kombiju sedem tujcev, in sicer štirje državljani Moldavije in trije državljani Romunije, stari od 22 do 53 let. Državljana Moldavije sta prekoračila čas prebivanja na schengenskem območju, zato so jima izrekli globo. Romunskega voznika bodo kriminalisti kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer zaradi preprečitve uradnega dejanja in nevarne vožnje. Prav tako so mu izrekli globo zaradi kršitev prometne zakonodaje.