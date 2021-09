Trčil v avtomobil, napihal, se nedostojno vedel in pristal na streznitvi

Danes, nekaj po 1. uri, so na Ormoški cesti na Ptuju policisti povzročitelja prometne nesreče izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v organizmu 0,71 mg/l alkohola. Ker se z rezultatom, ki ga je pokazal elektronski alkotest, ni strinjal, so mu policisti odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Policisti so mu odredili tudi postopek za prepoznavo simptomov, ali ima v organizmu tudi prepovedane substance, kar pa je odklonil.

Kot so sporočili s PU Maribor, se je v postopek večkrat vmešal njegov sopotnik, ki je na kraju vpil, razgrajal, žalil policiste in se do njih nedostojno vedel, njihovih opozoril in ukazov, naj s kršitvijo preneha, pa ni upošteval. "Zato so policisti zoper sopotnika uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in pridržali do streznitve," so zapisali na PU Maribor.

Policisti so voznika odpeljali na strokovni pregled, med katerim pa je tudi on začel razgrajati in vpiti ter se nedostojno vesti. Ker opozoril in ukazov, naj s kršitvijo preneha, tudi on ni upošteval, so policisti tudi zoper njega uporabili prisilna sredstva in tudi njega pridržali do streznitve. "Oba kršitelja bosta prejela plačilna naloga," so dodali mariborski policisti.