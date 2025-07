Črn dan na cestah: motorist zapeljal v jarek, voznik pa v stavbo

Po podatkih Policije je 46-letni voznik mopeda vozil po lokalni cesti iz smeri Velike Pirešice proti Ložnici pri Žalcu. Med vožnjo po rahlem klancu je zapeljal desno izven vozišča na makadamsko bankino in izgubil oblast nad vozilom in padel v obcestni jarek. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Kot so sporočili s PU Maribor, je bil tamkajšnji operativno komunikacijski center v soboto ob 23.35 uri obveščen o prometni nesreči na lokalni cesti v naselju Ptujska Gora, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 74-letni voznik osebnega avtomobila v križišču zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v stanovanjski objekt. Policisti Policijske postaje Podlehnik, ki so prvi prispeli na kraj, so mu takoj nudili prvo pomoč ter pričeli z oživljanjem do prihoda reševalne ekipe. Kljub temu so bile poškodbe voznika tako hude, da je na kraju umrl.

Drugih oseb v vozilu ni bilo.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja prometne nesreče, o katerem sta bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. O vseh ugotovitvah in zbranih obvestilih bodo policisti pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V letu 2025 gre za sedmo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju Policijske uprave Maribor.