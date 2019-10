Toplo ozračje in jesensko sonce sta podaljšali letošnjo motoristično sezono, žal pa je tudi več tragedij na naših cestah. Samo v zadnjih petih dneh so v prometnih nesrečah umrli štirje motoristi, za tri smrtne žrtve so odgovorni vozniki avtomobilov. Letos je na naših cestah umrlo 18 motoristov, trije več kot v istem obdobju lani.