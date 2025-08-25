Črn vikend v slovenskih gorah: v soboto umrl Čeh, v nedeljo Hrvat

Skupina hrvaških pohodnikov je v nedeljo popoldne sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. "Na nadmorski višini okoli 2100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino," so sporočili kranjski policisti. Po podatkih gorskih reševalcev je zgrmel približno 200 metrov s poti.

"Na kraj je bilo napotenih 29 gorskih reševalcev ter dežurna ekipa GRZS Brnik s helikopterjem LPE. Žal je ponesrečeni zaradi hudih poškodb na kraju preminil," so po tragičnem koncu tedna sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenija.

Po poročanju Net.hr se je ponesrečil izkušeni alpinist Robert Lemić iz Karlovca.