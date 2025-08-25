Svetli način
Črn vikend v slovenskih gorah: v soboto umrl Čeh, v nedeljo Hrvat

Ljubljana, 25. 08. 2025 11.01 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
N.L.
Pretekli vikend sta se v slovenskih gorah smrtno ponesrečila dva tuja planinca. V nedeljo je pod Dolkovo špico zdrsnil izkušen hrvaški pohodnik, ki je zaradi poškodb na kraju umrl, v soboto pa se je na območju gorskega pobočja Košute smrtno ponesrečil 47-letni češki pohodnik.

Skupina hrvaških pohodnikov je v nedeljo popoldne sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. "Na nadmorski višini okoli 2100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino," so sporočili kranjski policisti. Po podatkih gorskih reševalcev je zgrmel približno 200 metrov s poti.

"Na kraj je bilo napotenih 29 gorskih reševalcev ter dežurna ekipa GRZS Brnik s helikopterjem LPE. Žal je ponesrečeni zaradi hudih poškodb na kraju preminil," so po tragičnem koncu tedna sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenija.

Po poročanju Net.hr se je ponesrečil izkušeni alpinist Robert Lemić iz Karlovca. 

Na kraju so pomoč nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Ogled kraja je opravil policist gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah GRZS. 

Prenos pokojnega v dolino je bil zaključen danes, saj lokacija in razmere niso dopuščale takojšnjega reševanja. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili policisti.

Hrvaški mediji navajajo še, da so ostali udeleženci izleta ostali nepoškodovani, dogodek pa jih je močno pretresel. 

V soboto smo poročali o smrtni nesreči Čeha, ki se je med spustom ločil od skupine. Ker ga na dogovorjenem mestu nato ni bilo, so sprožili iskalno akcijo. Mrtvega so ga našli pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1900 metrov.

gorska nesreča planinca Slovenija smrtna nesreča tujci
