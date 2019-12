Črn dan na cestah: v dveh prometnih nesrečah ugasnila tri življenja

V petek sta se na naših cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, sta ob 22.12 v Kostrivnici v občini Šentjur trčili osebni vozili, pri čemer sta umrli dve osebi, 32-letni voznik in 26-letni sopotnik. Reševalci NMP Celje in Šentjur so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico. Posredovali so tudi gasilci PGE Celje.

Več informacij za zdaj ni znanih.

Na ljubljanski obvoznici umrl 46-letnik, ki je trčil v tovornjak

Ob 14.23 pa se je na hitri cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba.

Kot je zapisano na spletnih straneh Policije, je 46-letni moški vozil osebni avtomobil po ljubljanski obvoznici iz smeri Bežigrada proti Podutiku. Ko je pripeljal do območja Šiške, je zaradi neprilagojene hitrosti s sprednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del tovornega vozila, ki je zmanjševalo hitrost zaradi zastoja prometa pred seboj.

40-letni voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan, 46-letni voznik osebnega avtomobila pa je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.