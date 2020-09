Črnomaljski policisti posredovali v dveh primerih družinskega nasilja

V sredo zvečer so črnomaljski policisti posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja. Med postopkom so ugotovili, da je pijani nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad mamo in njenim partnerjem. Žrtvi je najprej žalil, jima grozil, potem pa ju pretepel in poškodoval. Policisti so na kraj poklicali reševalce, ki so oskrbeli poškodovani.

51-letnemu nasilnežu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvama zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so sporočili s PU Novo mesto.