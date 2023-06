Črnomaljski policisti prijeli trojico, ki je 92-letniku ukradla 10.000 evrov

Policisti PP Črnomelj so bili 12. maja dopoldne obveščeni, da so neznanci v Črnomlju oropali 92-letnega moškega. Takoj so pričeli z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je oškodovanec v bančni ustanovi opravil dvig gotovine v višini več kot 10.000 evrov.

"Ena izmed osumljenk se je v tem času prav tako nahajala na banki, kjer je opazila, da je oškodovanec prejel denar, potem pa ga je počakala pred banko in ga spremljala oziroma hodila za njim. O tem je po telefonu obvestila dva sostorilca in pozneje so vsi trije izmenično spremljali oškodovanca, ki je imel opravke še v več ustanovah. Ko se je 92-letnik peš odpravil proti domu, mu je eden izmed osumljencev iz rok iztrgal vrečko z dokumenti in denarnico z denarjem ter pobegnil," so zapisali na PU Novo mesto.

Na podlagi ugotovitev iz preiskave so policisti PP Črnomelj pridobili odredbo sodišča in na naslovu bivanja treh osumljencev v naselju Lokve opravili hišne preiskave. Našli in zasegli so mobilne telefone in manjšo količino prepovedane droge. Zoper trojico bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti ob tem občane opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih ali v bančnih poslovalnicah. "Pozorni naj bodo na sumljive osebe, ki jih opazujejo in spremljajo. Z zaposlenimi na banki naj se skušajo dogovoriti, da dvig opravijo v prostoru, kjer je zagotovljena zasebnost, predvsem pa naj večjih količin denarja ne prenašajo naokrog. Če je le možno, naj predvsem starejše pri teh opravilih spremlja nekdo od svojcev ali oseb, ki jim zaupajo."