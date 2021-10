Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom 11 oseb potrebovalo pomoč

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje se je ob 23.59 v Čudnem selu v občini Črnomelj zastrupilo več oseb z ogljikovim monoksidom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so enajst oseb oskrbeli na kraju in odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so prezračili prostore in pomagali reševalcem pri prevozu oseb v bolnišnico. Lastniku so do nadaljnjega odsvetovali kurjenje.