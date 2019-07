Ukrajinec v kombiju prevažal 18 tujcev in trčil v policijsko vozilo

Na območju Tribuč so policisti PP Črnomelj ustavili kombi z ljubljanskimi registrskimi tablicami. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni državljan Ukrajine v kombiju prevaža 18 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo na območju Vukovcev, sporočajo s PU Novo mesto.

V bližini so nato prijeli še šest tujih državljanov in 22-letnega Ukrajinca, ki je z osebnim avtomobilom znamke BMW tujce nameraval prepeljati v Italijo. Obema državljanama Ukrajine so odvzeli prostost in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Vozniku kombija bodo izrekli tudi globo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in povzročitve prometne nesreče, ko je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v službeno vozilo policije.

Policijski postopki s 16 državljani Sirije, tremi državljani Egipta, po dvema državljanoma Palestine in Iraka in državljanom Eritreje pa še niso zaključeni.