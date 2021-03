CSD Ljubljana po umoru pri Grosupljem: Nasilje je treba takoj prijaviti

Po tem, ko je 44-letni moški iz Grosupljega umoril svojo 36-letno ženo, na CSD Ljubljana poudarjajo, da je treba nasilje takoj prijaviti na center za socialno delo ali Policijo. "Najnevarnejši čas za žensko je takrat, ko želi zapustiti ali zapusti nasilnega partnerja, saj bo uporabil vse načine, da jo pridobi nazaj," opozarjajo. Povzročitelji to počnejo toliko časa, dokler jih sistem jasno in odločno ne ustavi.

Žrtev je v preteklem letu prišla na CSD po informacije o razvezi, a kljub izrecnim vprašanjem ni omenjala ogroženosti zaradi partnerja. Če bi se obrnila na center za socialno delo zaradi nasilja v družini, bi ji nudili vso pomoč, ki bi jo ob tem potrebovala. Tako po tragediji v okolici Grosupljega, v kateri je umrla 36-letnica, zagotavljajo na CSD Ljubljana.

Kot pravijo, strankamvedno posredujejo pomembne informacije za prepoznavo nasilja, četudi stranka tega ne omenja oziroma ne želi govoriti o tem. Seznanijo jo z vsemi organizacijami, na katere se lahko obrne, jo pozovejo, da se kadar koli obrne nanje, ter večkrat poudarijo, kako pomembno je, da pove, če je prisotno kakršno koli nasilje.

icon-expand V Sloveniji je toleranca do nasilja kljub izboljšanju situacije v zadnjih letih še vedno prevelika, opozarjajo na CSD Ljubljana. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

'Nasilje ni konflikt in zanj ni opravičila' Na CSD Ljubljana opažajo, da je delež neprijavljenega nasilja v družini še vedno mnogo večji, kot kažejo uradni podatki. Nasilje med družinskimi člani, še posebej v intimnih partnerskih odnosih, je pogosto prikrito, dogaja se za zaprtimi vrati, zato ga je tudi težje prepoznavati in preprečevati. Žrtve pogosto potrebujejo veliko strokovne podpore in pomoči, da zmorejo spregovoriti o nasilju. Opažajo tudi, da je nasilje v družini v Sloveniji še vedno stigmatizirano in da je toleranca do nasilja kljub izboljšanju situacije v zadnjih letih še vedno prevelika. "Na Centru za socialno delo Ljubljana zagovarjamo ničelno tolerance do nasilja in s svojim delovanjem aktivno ozaveščamo strokovno in laično okolje o prepoznavanju in prijavljanju nasilja. Za nasilno vedenje je vedno odgovoren povzročitelj nasilja. Nasilje ni konflikt in zanj ni opravičila," so zapisali.

Globoko smo pretreseni ob tragičnem dogodku, ki se je zgodil v Grosupljem. Vsem bližnjim izrekamo iskreno sožalje in razumemo njihovo veliko stisko. —CSD Ljubljana

Takoj po prejemu informacije o nasilju v družini preučijo okoliščine primera ter zberejo vse informacije, ki jih imajo. Če informacijo o nasilju prejme samo center, jo takoj posreduje Policiji. Če ocenijo, da je potrebno sodelovanje drugih organov, se na centru oblikuje multidisciplinarni tim. Kadar je potrebno, takoj poskrbijo za varnost žrtve (umik v krizni center za žrtve nasilja). Grožnje povzročitelja in strahove žrtve jemljejo skrajno resno. "Najnevarnejši čas za žensko je takrat, ko želi zapustiti ali zapusti nasilnega partnerja, ker bo uporabil vse načine, da jo pridobi nazaj. Povzročitelji navadno to počno toliko časa, dokler jih sistem jasno in odločno ne ustavi. Naloga centrov za socialno delo je, da skupaj z žrtvijo naredi vse, da jo zaščitijo, pri tem pa je zelo pomembno, da žrtev natančno povprašamo o njenih strahovih in grožnjah, ki jih je izrekel povzročitelj nasilja v družini," še dodajajo.

Ob tem tragičnem dogodku na CSD Ljubljana poudarjajo, da je treba nasilje vedno prijaviti centru za socialno delo ali Policiji. "Žrtvi bomo ponudili možnost spremljevalca, ki jo lahko spremlja na policijo, da lažje pove svojo zgodbo. Z žrtvijo bomo naredili načrt pomoči za njeno zaščito, določili oceno ogroženosti in sklenili dogovor o sodelovanju," so še dodali.

Če ste v stiski, se lahko po pomoč obrnete na naslednje telefonske številke:

–Klic v duševni stiski: 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

–SOS telefon: vsak dan od 12. do 18. ure, klic na 080 11 55, svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si

–Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: vsak delavnik od 9. do 15. ure, klic na telefonsko številko 031 699 333, lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko

–Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan); klic je brezplačen

–TOM telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro); klic je brezplačen

–Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 700 120

–Društvo Ženska svetovalnica – Krizni center: 031 233 211