Črna kronika

46.500 Slovencev ima okoli 166.000 kosov orožja

Pivka, Ljubljana, 21. 10. 2025 17.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
17

Kriminalistična preiskava ponedeljkovega streljanja v Pivki še ni končana, zato Policija novih informacij ne razkriva. 46-letnik, ki je ustrelil 49-letno žensko in nato storil samomor, je imel orožni list. Preverili smo, koliko ljudi ima v Sloveniji dovoljenje za orožje in kdo ga sploh lahko dobi.

Moški, ki je v ponedeljek v središču Pivke ustrelil 49-letno žensko in nato storil samomor, je imel dovoljenje za dva kosa orožja: revolver in polavtomatsko pištolo.

Pri nas ima po besedah Matjaža Hribarja iz ministrstva za notranje zadeve 46.500 posameznikov okoli 166.000 kosov orožja. Število zadnjih deset let vsako leto zraste za odstotek ali dva, izjema je bilo pokoronsko leto 2022, ko je število naraslo za tri odstotke. "Prednjačijo lovci, ki jih je zdaj malo manj kot 20.000, imajo pa okoli 80.000 kosov orožja."

Sledijo športni strelci."Imamo tudi svetovne prvake v teh disciplinah in to je glavni razlog," pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. 

Najmanj - dobrih 5.000 - je posameznikov, ki imajo orožje zaradi varnosti. "Se pravi, da ni drugega načina, da si lahko zagotovi lastno varnost, kot le z orožjem," še dodajajo na ministrstvu, a to seveda ne pomeni, da lahko imetnik kar strelja. "Prvi korak je, da zaprosimo za dovoljenje za nabavo orožja."

Dolg seznam pogojev, ki jih morate izpolniti

Poleg upravičenega razloga mora biti lastnik polnoleten, opraviti mora zdravniški pregled, preizkus znanja o ravnanju z orožjem, zadržki javnega reda ne smejo obstajati. Lastnik na primer ne sme biti obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, obenem mora biti zanesljiv. 

Pogoji za pridobitev orožnega lista
Pogoji za pridobitev orožnega lista FOTO: POP TV

"V treh mesecih mora prinesti vsa dokazila. Seveda vpliva tudi, če ima nekdo kakšne prekrške, kazniva dejanja, je treba to še preveriti," postopek pojasnjujejo na ministrstvu. 

Vse skupaj lahko postopek podaljša tudi na leto ali leto in pol. "Lastniku, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, upravna enota lahko brez ponovnega preverjanja izda orožni list za nadaljnjih pet kosov lovskega ali športnega orožja. Pri sedmem kosu sledi novo preverjanje."

Kaj pa nelegalno orožje? Koliko ga je?

Policija ocenjuje, da ne gre za zelo velike količine. Leta 2021 so zasegli 110 kosov, nato 80, 141, lani 64, letos pa 225.

Podatka, ali osumljenci več kaznivih dejanj pri nas zagrešijo z legalnim ali nelegalnim orožjem, ni. Policija odgovarja le, da storilci uporabljajo obe vrsti.

orožje orožni list
V Pivki odjeknili štirje streli: pištolo našli na kraju

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
21. 10. 2025 21.40
Amerika je tukaj
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
21. 10. 2025 21.32
+1
Glede na povsem zavoženo varnostno situacijo pod Pokljukarjem zaradi migrantov in indijancev na Dolenjskem, je orožja v rokah državljanov še dosti pre malo. Vsak bi moral imeti doma orožje. Včasih smo temu rekli oboroženo ljudstvo in družbena samozaščita.
ODGOVORI
2 1
Groucho Marx
21. 10. 2025 21.27
+3
Če bi si policija upala narediti racijo tam, od koder odmevajo rafali, bi število zaseženih kosov ilegalnega orožja strmo naraslo.
ODGOVORI
3 0
Regina00
21. 10. 2025 21.23
+3
Hja. Kaj pa neuradno?
ODGOVORI
3 0
MI 6
21. 10. 2025 21.22
+1
Ste sigurni da so Slovenci? Jaz nisem tako preprican!
ODGOVORI
1 0
3320.
21. 10. 2025 21.14
+0
upam da naraste, hitro in veliko.
ODGOVORI
2 2
Artechh
21. 10. 2025 21.11
+2
To je legalno. Kaj pa ilegalno? Balkanci in zaščitne skupine?
ODGOVORI
2 0
bohinj je zakon
21. 10. 2025 21.08
+1
A Kalašnikov tudi moram prijaviti?
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
21. 10. 2025 21.34
+1
To je lahko orožje.
ODGOVORI
1 0
Shekelstein
21. 10. 2025 21.02
+2
Mislim da bi ta oseba tudi brez dostopa do legalno pridobljenega orožja verjetno posegla po nezakonitem trgu ali hladnem orožju. Naklep je bil, po mojem mnenju že vnaprej oblikovan kar pomeni da bi do dejanja najverjetneje prišlo ne glede na vir orožja
ODGOVORI
4 2
proofreader
21. 10. 2025 20.54
+10
Če hočemo ubraniti Slovenijo se bo potrebno oboroževati.
ODGOVORI
11 1
r h
21. 10. 2025 20.54
+8
Slovenci oborožimo se
ODGOVORI
9 1
Mekenzi
21. 10. 2025 20.44
+7
Ma pravi Slovenec ima neko orožje saj se je po osvoboditveno vojno1991 delilo orožje ki se ni vrnilo v T.O.in danes je lazje kupiti orozje in drogo, kot nekaj drugega in še poceni. 😭😭🇸🇮
ODGOVORI
7 0
blekk
21. 10. 2025 20.43
+4
In sedaj spet se bo spreminjalo zakon zato ker ta medij na ves glas razglaša in pohajkuje javnost, ki nima nič s tem in bo pritiskala na politiko.... Ta pa bo ugodila samo za glasove... Tipično slovensko...
ODGOVORI
6 2
ap100
21. 10. 2025 20.34
+5
malo, nekoč je bilo tega bistveno več in razpršeno
ODGOVORI
5 0
Sixten Malmerfelt
21. 10. 2025 20.32
+1
20.050 članov lovcev,slovenski lovci imajo skoraj 75.000 (natanko; 74.326) kosov prijavljenega strelnega orožja in potem še 5000 krivolovcev!
ODGOVORI
5 4
Sixten Malmerfelt
21. 10. 2025 20.30
+3
Od teh 46.000 je 25.000 lovcev!
ODGOVORI
4 1
