46.500 Slovencev ima okoli 166.000 kosov orožja

Moški, ki je v ponedeljek v središču Pivke ustrelil 49-letno žensko in nato storil samomor, je imel dovoljenje za dva kosa orožja: revolver in polavtomatsko pištolo.

Pri nas ima po besedah Matjaža Hribarja iz ministrstva za notranje zadeve 46.500 posameznikov okoli 166.000 kosov orožja. Število zadnjih deset let vsako leto zraste za odstotek ali dva, izjema je bilo pokoronsko leto 2022, ko je število naraslo za tri odstotke. "Prednjačijo lovci, ki jih je zdaj malo manj kot 20.000, imajo pa okoli 80.000 kosov orožja."

Sledijo športni strelci."Imamo tudi svetovne prvake v teh disciplinah in to je glavni razlog," pojasnjujejo na notranjem ministrstvu.

Najmanj - dobrih 5.000 - je posameznikov, ki imajo orožje zaradi varnosti. "Se pravi, da ni drugega načina, da si lahko zagotovi lastno varnost, kot le z orožjem," še dodajajo na ministrstvu, a to seveda ne pomeni, da lahko imetnik kar strelja. "Prvi korak je, da zaprosimo za dovoljenje za nabavo orožja."