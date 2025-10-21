46.500 Slovencev ima okoli 166.000 kosov orožja

Moški, ki je v ponedeljek v središču Pivke ustrelil 49-letno žensko in nato storil samomor, je imel dovoljenje za dva kosa orožja: revolver in polavtomatsko pištolo.
Pri nas ima po besedah Matjaža Hribarja iz ministrstva za notranje zadeve 46.500 posameznikov okoli 166.000 kosov orožja. Število zadnjih deset let vsako leto zraste za odstotek ali dva, izjema je bilo pokoronsko leto 2022, ko je število naraslo za tri odstotke. "Prednjačijo lovci, ki jih je zdaj malo manj kot 20.000, imajo pa okoli 80.000 kosov orožja."
Sledijo športni strelci."Imamo tudi svetovne prvake v teh disciplinah in to je glavni razlog," pojasnjujejo na notranjem ministrstvu.
Najmanj - dobrih 5.000 - je posameznikov, ki imajo orožje zaradi varnosti. "Se pravi, da ni drugega načina, da si lahko zagotovi lastno varnost, kot le z orožjem," še dodajajo na ministrstvu, a to seveda ne pomeni, da lahko imetnik kar strelja. "Prvi korak je, da zaprosimo za dovoljenje za nabavo orožja."
Dolg seznam pogojev, ki jih morate izpolniti
Poleg upravičenega razloga mora biti lastnik polnoleten, opraviti mora zdravniški pregled, preizkus znanja o ravnanju z orožjem, zadržki javnega reda ne smejo obstajati. Lastnik na primer ne sme biti obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, obenem mora biti zanesljiv.
"V treh mesecih mora prinesti vsa dokazila. Seveda vpliva tudi, če ima nekdo kakšne prekrške, kazniva dejanja, je treba to še preveriti," postopek pojasnjujejo na ministrstvu.
Vse skupaj lahko postopek podaljša tudi na leto ali leto in pol. "Lastniku, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, upravna enota lahko brez ponovnega preverjanja izda orožni list za nadaljnjih pet kosov lovskega ali športnega orožja. Pri sedmem kosu sledi novo preverjanje."
Kaj pa nelegalno orožje? Koliko ga je?
Policija ocenjuje, da ne gre za zelo velike količine. Leta 2021 so zasegli 110 kosov, nato 80, 141, lani 64, letos pa 225.
Podatka, ali osumljenci več kaznivih dejanj pri nas zagrešijo z legalnim ali nelegalnim orožjem, ni. Policija odgovarja le, da storilci uporabljajo obe vrsti.
