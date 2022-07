Dars objavil posnetek voznice, ki je pijana peljala v nasprotno smer

"Saj ni res, pa je!" so na Darsu zapisali ob posnetku, ki so ga objavili na svojem Twitter profilu.

Kot smo že poročali, je več voznikov v torek nekaj pred 22. uro zvečer policiste Policijske uprave Ljubljana opozorilo na osebno vozilo, ki je po avtocesti v smeri Grosuplja vozilo v napačno smer. 47-letna voznica osebnega vozila je na izvozu Bizovik na avtocesto zapeljala v napačni smeri in vožnjo nadaljevala čez tunel Golovec ter naprej proti Grosuplju. Policisti so voznico uspeli ustaviti med tuneloma Debeli hrib in Mali vrh, v postopku pa so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal rezultat 0,89 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.