David izginil na poti s Slovenskega Javornika proti Jesenicam

33-letni David Capl je visok okoli 175 cm, težak okoli 90 kg, čokate postave, kratkih rjavih las, neobrit in nosi očala. Oblečen je bil v sivo trenirko (spodnji in zgornji del jakne) in obut v črne teniske. Pri sebi je imel nahrbtnik različnih barv z obeskom Hello Kitty.

Nazadnje so ga videli včeraj, 20. aprila 2024, okoli 16.30, na Cesti železarjev na Jesenicah, ko je šel peš s Slovenskega Javornika proti Jesenicam.