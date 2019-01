Davil je partnerico in ji grozil s pištolo

Takoj, ko so policisti prejeli klic zaradi nasilja v družini, so ukrepali in zaščitili žrtvi nasilja. 51-letni nasilnež je že dalj časa izvajal nasilje nad partnerico, pogosto ob prisotnosti otroka. 5. januarja je žrtev davil in ji grozil s pištolo, so sporočili s PU Novo mesto.

Osumljenca, ki je pred prihodom policistov odšel s kraja, so kasneje izsledili. Zasegli so mu orožje, za katerega nima ustreznih dovoljenj in mu prepovedali, da se približuje partnerici in otroku. Sumijo namreč, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so pojasnili s PU Novo mesto.