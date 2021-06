Deček se je z oblačili zataknil za leseni steber, premagal ga je močan rečni tok

Novogoriški policisti so sporočili več podrobnosti sredine tragične nesreče na reki Soči v Solkanu, v kateri je utonil deček. Kriminalisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da se je deček s spodnjimi oblačili med plavanjem po kajakaški progi zataknil za večji leseni steber, iz nastale nesrečne situacije pa se mu ni uspelo rešiti, saj ga je močan rečni tok po nekaj minutah premagal.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so jih v sredo ob 16.31 obvestili o nesreči na reki Soči pri Kajak centru v Solkanu, v kateri je reka mlajšo osebo odnesla proti državni meji z Republiko Italijo. Takoj po prijavi so bili poleg policistov in kriminalistov na kraj napoteni tudi novogoriški poklicni gasilci s potapljači, ki jih je tja poslal Regijski center za obveščanje Nova Gorica, reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in člani Enote za hitre intervencije Civilne zaščite, ki so se nemudoma vključili v reševanje mlajše osebe v strugi in na obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče ugotovili, da je skupina mlajših oseb v sredo popoldne na kajakaški progi reke Soče pod objektom kajakaškega centra zaključila z organiziranim treningom. Nato so zaplavali po kajakaški progi približno sto metrov in nato izstopili na levi breg reke Soče. Na sebi so imeli reševalne jopiče in čelado.

Ko je deček priplaval do večje skale, za katero se nahaja izstopno mesto, se je s spodnjimi oblačili zataknil za večji leseni steber, ki se je nahajal pod vodno gladino in ga ni opazil. Otrok se je skušal iz nastale situacije rešiti, a ga je močan rečni tok po nekaj minutah premagal in ga potisnil pod gladino vode. Dečku sta na pomoč priskočila trenerka in občan, ki se je takrat po naključju nahajal v bližini in je slišal klice na pomoč. Slednjima utapljajočega otroka do prihoda policistov in gasilcev s potapljači ni uspelo rešiti. Ti so nato nadaljevali z reševanjem in dečka po nekaj minutah uspeli rešiti ter izvleči na levi breg Soče. Reševalci so nato skupaj z zdravnico pričeli z oživljanjem otroka, vendar žal neuspešno. O tragični nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Novogoriški kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem dodatnih obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine tragične nesreče.