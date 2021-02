Neznanec ukradel pet defibrilatorjev in jih nadomestil z drugimi

V več naseljih v občini Brda je prišlo do tatvine petih defibrilatorjev. Po dosedanjih ugotovitvah Policije je neznani storilec v zadnjih dveh mesecih oziroma od 27. novembra 2020 do 28. januarja letos, ko je bilo kaznivo dejanje prijavljeno Policiji, iz posebnih omaric, ki so prirejene za hrambo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED), ukradel pet defibrilatorjev in jih nadomestil z drugimi (nemškimi), ki so po izgledu in obliki identični ukradenim. A gre za drug tip aparata, ki ne zadostuje slovenskim predpisom, sporočajo s PU Nova Gorica.

Avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki lahko s pomočjo električnega sunka znova požene srce in s tem tudi reši življenje. Omenjena naprava je enostavna in povsem varna, s sledenjem navodilom pa jo lahko uporablja vsakdo. Zgodnja defibrilacija je ključna za preživetje bolnikov s srčnim zastojem.

Neznanec je defibrilatorje ukradel iz zaprtih omaric na lokacijah v naseljih Hum, Kozana, Vipolže, Ceglo in Višnjevik in po zamenjavi z drugimi aparati (oziroma nemškimi defibrilatorji) z odtujenimi predmeti odšel neznano kam. S tem dejanjem je storilec oškodovancu oziroma Občini Brda povzročil materialno škodo v višini približno 7500 evrov, še sporoča Policija.

Okoliščine in motiv kaznivega dejanja še preiskujejo. Poleg tega poteka policijska preiskava v smeri suma kaznivega dejanja tatvine drugih nameščenih aparatov (nemških defibrilatorjev).