Dekleta niso imela nikakršne možnosti za beg

Julia, Karolina, Amelia, Wiktoria in Malgorzata, najstnice, ki so umrle v petkovem požaru v sobi pobega na severu Poljske, niso imele nikakršne možnosti, da bi se same rešile. Kljuka na notranji strani vrat je bila odstranjena in skrita, od zunaj pa so odprtje vrat ovirali plameni, zaradi česar uslužbencu, ki je utrpel opekline, ni uspelo priti do deklet, je pojasnil predstavnik tožilstva Ryszard Gasiorowski.

Najdba kljuke je bila ena od nalog, ki so jo morali rešiti udeleženci, da so lahko pobegnili iz sobe. Izhod skozi vrata je bil edini možen način, kako bi lahko dekleta zapustila nevarno past, saj so bila okna zabarikadirana z mavcem.

Zagorelo je v petek popoldne, glavni razlog je puščanje plina, pri pregledu stavbe pa so nato našli še več kot 1100 kršitev varnostnih ukrepov. Med drugim ni bilo niti zasilnega izhoda niti načrta evakuacijskih poti. Lastnik, 28-letni Milosz S. je v priporu, tožilstvo trenutno zanj zahteva, naj mu ga podaljšajo na tri mesece. Očitajo mu, da je namerno povzročil nevarnost požara in nenamerno smrt deklet. Sistem za ogrevanje v stavbi je bil namreč okvarjen, on pa ni poskrbel za popravilo. Zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti in kršenja varnostnih predpisov mu grozi do osem let zapora.

Dekleta so umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.