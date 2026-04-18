Dekleti sedli na napačen avtobus, 'rešili' so ju policisti

Občanka je včeraj prosila za pomoč Policijo, potem ko sta njena hči in prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri Ljubljane.

Ko sta voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi Policija.

Na celjskem območju so ga nato policisti res ustavili, dekleti pa sta lahko zapustili avtobus in počakali, da ju je prišel iskat oče ene od njiju.

"Redko kdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavimo," so se pošalili celjski policisti.