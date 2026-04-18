Črna kronika

Dekleti sedli na napačen avtobus, 'rešili' so ju policisti

Celje, 18. 04. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 37

Avtor:
M.S.
Avtobus

Celjski policisti poročajo o nenavadni petkovi intervenciji. Pomagali so dekletoma, ki sta sedli na napačen avtobus. Voznik jima je namreč dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga bo v to prisilila Policija.

Občanka je včeraj prosila za pomoč Policijo, potem ko sta njena hči in prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri Ljubljane.

Ko sta voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi Policija.

Na celjskem območju so ga nato policisti res ustavili, dekleti pa sta lahko zapustili avtobus in počakali, da ju je prišel iskat oče ene od njiju.

"Redko kdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavimo," so se pošalili celjski policisti.

policija avtobus

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Plešemo
18. 04. 2026 15.13
Je fotr poklical kolega na policijo
Odgovori
0 0
ata_jez
18. 04. 2026 15.10
Kako se časi spreminjajo 🤣 Enkrat sem se vozil z Niš Expresom Lj-NM. V Grosuplju je zavil, odpeljal potnika z gipsom na nogi do doma in prišel pred rokom v Novo mesto. 🤣 Zdaj bi ga verjetno prebičali, obesili, razčetverili. 🤣
Odgovori
0 0
Arguss
18. 04. 2026 15.04
Kaj pa veš kaj je res
Odgovori
0 0
Žmavc
18. 04. 2026 14.52
Tipičen balkanski ego.
Odgovori
+6
7 1
August Landmesser
18. 04. 2026 14.54
drži...voznik je tone šmavc...
Odgovori
-2
1 3
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 14.50
K pride nova vlada bo še več tega
Odgovori
-5
4 9
boslo
18. 04. 2026 14.55
Katerakoli vlada?
Odgovori
+2
3 1
Boti
18. 04. 2026 14.45
vcasih ni pametno pa je pošteno👍no in obratno ni…
Odgovori
0 0
August Landmesser
18. 04. 2026 14.42
služba je služba in pravila tudi za voznika so jasna/ in napisana. Podjetje ga bo nagradilo za doslednost pri delu...policija pa , ker se je držal predpisov. Mogoče bi bil celo ob kakšen bonus pri podjetju , če bi nekje vmes ustavil / vsa vozila imajo sate.sledenje in tudi zase za wc ne sme ustaviti ali zaviti s ceste , če to ni predvideno. smrklje so se verjetno naučile gledati kam in kako gredo...
Odgovori
-15
4 19
Voly
18. 04. 2026 14.45
Ne nakladaj. Voznik je bil bedak, nihče ga nikjer na svetu ne bi kaznoval, če bi ustavil potniku, ki se je usedel na napačen avtobus!
Odgovori
+16
19 3
August Landmesser
18. 04. 2026 14.56
za funkcionalno pismene so pravila prevoznika jasna ...kazen za voznika je od 400 evrov navzgor...Lahko greš z volyo nazaj nakladat hnoj na svojo podstreho
Odgovori
-7
0 7
MiskoPol
18. 04. 2026 14.57
August, če je res tako, kot praviš, predlagam temu podjetju naj se javno pohvali, da je bil njihov voznik tisti, ki je dosledno spoštoval pravila in ga prošnje potnikov ne brigajo. Poznam primer (sicer izpred par desetletij), ko je potnik prosil šoferja, naj ustavi, saj ga močno sili na malo potrebo. Šofer je brez pomislekov ustavil in čez kako minuto so šli naprej.
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1888402
18. 04. 2026 14.42
To se zgodi zaradi buljenja v mobitel.
Odgovori
-3
4 7
Boti
18. 04. 2026 14.37
se zgodi imeu je priliko pokazat kaksen je🙃
Odgovori
+8
10 2
presnet
18. 04. 2026 14.37
Pravilno je naredil, sicer bi lahko prišlo do česa nepredvidenega in bi bil kriv. Se dostikrat zgodi, da penziči hočejo pri hotelu v Izoli svojo postajo, pa vejo, da šofer tam nima postaje, samo na glavni v Izoli. Le kako sta dve dekleti sedli na napačen bus, če piše, kam gre, tudi vprašali bi lahko prej. Cela zgodba manjka, tu je samo en del.
Odgovori
-9
6 15
Voly
18. 04. 2026 14.48
Kakšne neumnosti pišeš. V Izoli je razlika med postajama nekaj km, med Ljubljano in Mariborom pa 140 km.
Odgovori
+7
9 2
Perrun
18. 04. 2026 14.30
Slisi se res zelo slovensko. Zaje**ni vedno do konca. Ampak narod ki voli Janšo, nekako pricakovano
Odgovori
-8
10 18
IS58
18. 04. 2026 14.23
Mu je bili težko razložiti, zakaj ne more ustaviti. Na prvem počivališču, pa bi to lahko naredil brez kazni. Sedaj, pa naj mu avtobustno podjetje zaradi ugleda naloži kazen za takšno arogantno obnašanje, ter objavi kako se je vse skupaj izteklo.
Odgovori
+13
18 5
misekmali
18. 04. 2026 14.23
To je zelo pogosto, ko želi potnik ustavitev na poti, češ da je vsedel na napačni avtobus. In seveda se to dogaja le na linijah, ki vozijo po avtocesti.
Odgovori
+4
7 3
Lens
18. 04. 2026 14.22
Pragmatičnost je beseda, ki je mnogi žal ne razumejo. Šofer pa verjetno nima svojih otrok.
Odgovori
+7
11 4
mackon08
18. 04. 2026 14.22
Dobro da nista bile na letalu. Kokoši ene.
Odgovori
-3
8 11
FRPuma
18. 04. 2026 14.19
Kakršnakoli je zgodba, najbrž več ne bosta sedli na napačen avtobus. Če je peljal po avtocesti, ga razumem, da ni hotel na izvoz zaradi buljenja v telefon namesto na tablico od avtobusa, kamor vstopaš.
Odgovori
+17
18 1
Bassettt
18. 04. 2026 14.23
Točno tako. Sebe je zaščitil, kot da je samoumevno, da vozniku se ne bi očitalo nicesar… njima (in staršem) pa pustil njuno.
Odgovori
+2
3 1
Hugh_Mungus
18. 04. 2026 15.09
Na počivališču bi bilo preveč ustaviti?
Odgovori
0 0
Colgate
18. 04. 2026 14.17
Vozač Gujo
Odgovori
+3
7 4
Krošnja
18. 04. 2026 14.17
Odpoved takoj ko parkira avtobus. Ocitno ne razume povsem kaksen je obseg njegovih zadolzitev in napake do katerih lahko prihaja. Sramota za prevoznika
Odgovori
-6
9 15
higgsov bozon
18. 04. 2026 14.22
verjetno v njegovi smeri ni imel predvidenih posajališč. Če bi pa ustavil , kjer "ne bi smel" in bi se tema dvema puncama kaj zgodilo, bi blo pa spet narobe
Odgovori
+8
11 3
petka5
18. 04. 2026 14.29
Sta ga prosili, ce lahko ustavi na postajaliscu be sredi ceste... a ce bi komu podtalo slabo, tudi be bi ustavil? Ljudje so zlobni iz inata... grdo je da ne pomagas cloveku v stiski ali si namerno zloben fo cloveka ki ti ni naredil nic
Odgovori
+0
6 6
progresivnidaveknastanovanja
18. 04. 2026 14.16
manjka cela zgodba. Lahko da ni imel nobene avtobusne postaje nikjer za ustaviti, ker če bi pa ustavil in naredil prekršek bi ga pa oglobili da bi se kadilo. Verjetno so policaji krivi za to ker pišejo kazni samo da dosežejo normo, čeprav gre za nek prekršek ki ne ogroža nikogar.
Odgovori
+0
6 6
