Deklica se ni mogla ustaviti: zapeljala s proge in se hudo poškodovala

Zaključuje se teden zimskih počitnic, v katerem so imeli gorenjski policisti polne roke dela, saj se je na smučiščih poškodovalo več smučarjev. Med njimi je bila tudi 12-letnica, ki je v petek zaradi prevelike hitrosti zapeljala s proge v Kranjski Gori in se hudo poškodovala. K zdravniku so jo pripeljali s helikopterjem.

icon-expand 12-letnico so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. FOTO: Shutterstock V petek opoldne so bili kranjskogorski policisti obveščeni, da se je na enem izmed smučišč zgodila nesreča. V njej se je huje poškodovala 12-letnica, ki se zaradi velike hitrosti ni mogla ustaviti in je zapeljala s proge na travnato brežino. Na kraju nesreče sta ji pomoč ponudila reševalec in nadzornik smučišča, nato pa so jo s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti postopek preiskave še zaključujejo, z izsledki pa bodo nato seznanili pristojno državno tožilstvo. Tudi blejski policisti so v petek obravnavali nesrečo na smučišču. O njej so bili obveščeni nekaj po 15. uri. V njej se je poškodoval 54-letni moški, ki je padel pri sestopanju z žičniške naprave. Na kraju sta mu pomoč nudila reševalec na smučišču in nadzornik. PREBERI ŠE Več padcev na smučišču v Kranjski Gori: otroka utrpela hude poškodbe Več nesreč se je pripetilo tudi v sredini tedna. Kot smo že poročali, sta se v četrtek na kranjskogorskem smučišču hudo poškodovala dva otroka, eden iz Srbije ter eden iz Velike Britanije. Tudi v četrtek so reševalci uporabili helikopter.