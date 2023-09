Deklico, ki mu je pokazala pot, na klopci prosil, naj ga poboža po hlačah

"Včeraj po pouku je učenko naše šole med koseškimi bloki ustavil moški in jo vprašal za določen naslov. Deklica mu je povedala in, ker je potreboval dodatne usmeritve, je del poti šla z njim. Na tej poti je začel kazati utrujenost in jo prosil, če se usedeta na bližnjo klop. Nato jo je prosil, če ga poboža po hlačah in deklica je takoj zbežala ter staršem povedala o nadlegovanju. Starši so o dogodku obvestili policijo in šolo," je v dopisu staršem zapisala ravnateljica OŠ Koseze Lorieta Pečoler.

O dogodku so se pogovorili z rajonsko policistko, ki starše poziva, da takšne primere takoj prijavijo Policiji. Dogovorili naj bi se tudi, da bo Policija še dodatno povečala nadzor v okolici šole.

"V šoli smo ves čas pozorni na mimoidoče na šolskem območju in se z otroki ob različnih priložnostih in dejavnostih pogovarjamo, kako se zaščitijo v zanje ogrožujočih situacijah. Vas starše prosimo, da se tudi vi s svojimi otroki pogovorite o možnih situacijah, kjer jih neznanci nagovarjajo v nesprejemljive odnose in vzbujajo v otrocih neprijetne občutke. Smiselno je, da v teh primerih ustrezno ukrepate s prijavo na policijo in nas obvestite o tem. Šola s policijo sodeluje in tudi sami prijavljamo dogodke, kjer ukrepanje presega naše pristojnosti," je še dodala.