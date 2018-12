Delavca med spravilom lesa zadela večja skala

Med spravilom lesa v okolici Tolmina se je poškodoval 38-letni delavec, potem ko se je nanj zvalila večja skala. Delavec se je nevarnosti skušal umakniti, a mu to zaradi strmega in drsečega pobočja ni uspelo. 38-letnika so pripeljali v tamkajšnji zdravstveni dom, utrpel pa je le lažje poškodbe.

Preteklo soboto okoli 10.15 so bili policisti Policijske postaje Tolmin obveščeni o delovni nesreči med spravilom lesa, nekaj deset metrov pod gozdno makadamsko cesto v smeri Jalovnika. Večja skala je poškodovala 38-letnega delavca, zaposlenega pri enem od samostojnih podjetnikov. Delovna nezgoda se je zgodila na strmem in težko dostopnem terenu, zato je bil na kraj napoten tudi pripadnik gorske policijske enote PU Nova Gorica. Na kraju in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta dva delavca od jutranjih ur dalje opravljala sečnjo lesa za samostojnega podjetnika, les sta spravljala s parcele s pomočjo žičnega žerjava, ki je bil nameščen na zadnji del tovornjaka. V času delovne nezgode je 33-letni delavec opravljal dela na žičnem žerjavu, drugi, 38-letni delavec pa je izvajal dela z motorno žago na rampi pri žičnem žerjavu in zapenjal podrta drevesa na omenjeni liniji. Med delom sta oba delavca uporabljala ustrezno zaščitno opremo. Okoli 9. ure je 38-letnik med delom nenadoma opazil, da se iz strmega pobočja proti njemu kotali večji kamen oziroma skala. Omenjeni delavec je bil v tem času približno 60 metrov nižje od stojne točke omenjenega žičnega žerjava. Delavec se je želel skali umakniti, vendar mu to zaradi strmega in drsečega pobočja ni uspelo. Kamnita gmota ga je zadela v predel levega boka in ga poškodovala. Takoj po nesrečnem dogodku je delavec poklical na pomoč sodelavca, ki mu je nato pomagal po pobočju navzgor. 38-letnika so oskrbeli v zdravstvenem domu Tolmin, kasneje pa še v šempetrski bolnišnici. Policisti so na podlagi dosedanjih ugotovljenih dejstev tujo krivdo izločili in bodo o zadevi obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.