Delavec poškodoval plinovod in povzročil uhajanje plina

Včeraj dopoldan sta delavca ročno kopala jarek za vodovod na Finžgarjevi ulici v Slovenski Bistrici. Med tem je en od njiju z lopato poškodoval cev plinovoda, zaradi česar je na globini okoli 80 centimetrov pričel uhajati plin, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Poškodbo so kmalu sanirali in preprečili nadaljnje uhajanje plina. Ker je plin uhajal na odprtem, nevarnosti za ljudi ni bilo. Materialna škoda znaša okoli 200 evrov, so pojasnili s PU Maribor.

Policisti bodo delavca kazensko ovadili zaradi suma storitev kaznivega dejanja poškodovanje ali uničenje javnih naprav, so še dodali s PU Maribor.