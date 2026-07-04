Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Delavca z bagersko žlico padla v reko, eden umrl

Domžale, 04. 07. 2026 14.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Postavljanje začasnega montažnega mostu čez Kamniško bistrico

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi delovni nesreči v Domžalah, ki se je zgodila na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico. Med podiranjem odra sta delavca skupaj z bagersko žlico padla v reko.

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zaradi česar sta padla na tla. 

Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je utrpel tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrl. 

Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

kamniška bistrica domžale

Plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami iskal ves Čatež

24ur.com Med raftanjem na reki Soči umrl 55-letni Američan
24ur.com Voznik na mostu zbil dve osebi, ena padla v Kolpo in pozneje umrla
24ur.com Trenutek, ko je most, poln ljudi, zgrmel v reko
24ur.com Huda nesreča med gradnjo: del mostu padel v reko, 12 mrtvih
24ur.com Rešili Belgijki, ki ju je začel odnašati tok Soče
24ur.com 'Čudna nesreča': kit je prevrnil čoln, umrla ena oseba
24ur.com V Blejskem jezeru našli minometne mine iz druge svetovne vojne
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti naj bi prišle na dan
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
cekin
Portal
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763