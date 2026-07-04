Delavca z bagersko žlico padla v reko, eden umrl

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zaradi česar sta padla na tla.

Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je utrpel tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrl.

Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.