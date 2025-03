Delavec doživel električni udar. Elektro Maribor: Ne posegajte v omrežje

"Poškodovanemu sodelavcu so nemudoma prvo pomoč nudili prisotni delavci, ki so s svojo hitro in strokovno reakcijo preprečili še hujše posledice. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan na zdravljenje v UKC Maribor, kjer je še vedno v oskrbi. Drug delavec, ki je bil prav tako prisoten na kraju dogodka, je bil preventivno odpeljan v ptujsko bolnišnico, kjer so ga po pregledu že odpustili v domačo oskrbo," so danes sporočili iz Elektra Maribor.

V podjetju so pretreseni ob tej nesreči in obema sodelavcema želijo čim hitrejše okrevanje."Družba bo nemudoma ponudila vso razpoložljivo pomoč in v tesnem sodelovanju s pristojnimi organi poskrbela, da se čim prej razjasnijo okoliščine in vzroki za nesrečo," napovedujejo.