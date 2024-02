Delavec huje poškodovan, sodelavcem nudili psihološko pomoč

Na širšem območju Slovenske Bistrice se je zgodila težja delovna nezgoda, v kateri se je poškodoval delavec Elektra Maribor, so sporočili iz omenjenega podjetja. Nesreča se je zgodila pri podiranju drogov, delavec pa je utrpel hude telesne poškodbe. S helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

V Elektro Maribor so še dodali, da so vsem sodelavcem, ki so bili prisotni na delovišču, zagotovili psihološko pomoč.

Poškodovanemu so zaželeli hitro okrevanje ter "izrazili obžalovanje in ponudili razpoložljivo pomoč ob izredno neprijetnem dogodku, ki je pretresel vse bližnje in vse sodelavce".

Preiskava dogodka je že stekla.