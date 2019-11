Delavec v Luki Koper omahnil 17 metrov v globino

Že včeraj smo poročali o smrtni nesreči v Luki Koper. Danes je policija sporočila nekaj več informacij.

O nesreči so bili obveščeni ob 16. uri. 47-letni moški iz Kopra je v koprskem pristanišču na barki opravljal dela. Plezal je po nezavarovani lestvi v tovorni del barke (podpalubje), ko mu je pri vrhu zdrsnilo in omahnil je približno 17 metrov v globino.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja in izključili tujo krivdo.