Delo v sadovnjaku usodno za traktorista

V delovni nesreči je včeraj umrl 61-letni voznik traktorja. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili o nesreči obveščeni sinoči, nekaj pred 20. uro. Ugotovili so, da je moški vozil kmetijski traktor, ki ni imel kabine ali varnostnega loka, po sadovnjaku, ki se nahaja v neposredni bližini ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.

Pri manevru polkrožnega obračanja iz zgornje na spodnjo teraso sadovnjaka je voznik izgubil oblast nad traktorjem, ki je začel voziti po strmem klancu navzdol. Voznik je skušal na strmi brežini ustaviti, vendar mu to ni uspelo. S traktorjem je nato zapeljal po strmem pobočju, pri čemer se je vozilo večkrat prevrnilo. Na koncu je traktor prevrnjen obstal na kolovozni poti pod strmo brežino, traktorist pa je obležal v jarku v neposredni bližini kmetijskega stroja. Kljub oživljanju in nudeni zdravniški oskrbi, je umrl na kraju nesreče.