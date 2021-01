Delovna nesreča na območju Vodic: tovornjak stisnil 23-letnika

V petek, nekaj po 18. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Vodic. Do sedaj so ugotovili, da je 23-letni delavec pri prestavljanju tovornega vozila le tega neprimerno zavaroval, zato se je premaknilo z mesta in ga stisnilo ob drugo tovorno vozilo.

Rešili so ga drugi delavci, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je kmalu zatem zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.