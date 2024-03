Delovna nesreča v Krškem: 53-letnik v smrtni nevarnosti

Nesreča se je zgodila nekaj pred 9. uro zjutraj. Po prvih ugotovitvah sta 53-letni in 28-letni moški izvajala menjavo filtrov prezračevalnega sistema. Ko sta se nahajala na hidravlični dvižni ploščadi na višini okoli 9,5 metra, je 34-letni moški, ki je upravljal mostno dvigalo, trčil v dvižno ploščad, ki se je prevrnila, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti PP Krško in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in zbrali obvestila. O dogodku so bili obveščeni preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še zapisali v sporočilu za javnost.