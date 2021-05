Delovna nesreča v livarni v Kamniku: življenje 36-letnika še vedno ogroženo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je v podjetju Titan Livarna d.o.o. pri transportu posode s talino, temperature okoli 1800 stopinj Celzija, posoda padla na postrojenje. "Padec je povzročil izliv taline in večjo poškodbo strojev ter zanetil več požarov. Ob padcu je dva delavca pobrizgala talina in ju močno opekla."

Gasilci PGD Kamnik so kraj dogodka zavarovali in pogasili več požarov po proizvodnji. Na kraju so odklopili elektriko, prezračili prostore, zaprli ventil za zrak in evakuirali deset oseb. Policija je sporočila, da je bil 36-letnik huje poškodovan, 53-letnik pa lažje. Še ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. Vsi so bili z reševalnim vozilom odpeljani v Univerzitetni klinični Ljubljana, pri čemer je življenje 36-letnika še vedno ogroženo.

Nastala je večja materialna škoda na elektro in strojni opremi. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, ki se ga je udeležil tudi delovni inšpektor. Z zbiranjem obvestil še nadaljujejo zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.