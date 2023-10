Delovna nesreča v Premogovniku Velenje: trije lažje poškodovani

Kot so za STA potrdili v Premogovniku Velenje (PV), se je delovna nesreča zgodila nekaj po 14. uri, ko se je v jami PV sprostil pritisk na področju 1G.

Pri tem so se lažje poškodovali trije rudarji, dva so odpeljali na opazovanje v bolnišnico, so povedali v premogovniku.

O dogodku so obvestili center za obveščanje in republiškega rudarskega inšpektorja, ki se je vključil v preiskavo dogodka.

"Delo rudarjev poteka 500 metrov pod zemljo v specifičnih in zahtevnih razmerah, zato se vseh izrednih dogodkov kljub najsodobnejši tehnologiji in vsem varnostnim ukrepom, ki jih izvajamo, vnaprej ne da predvideti," so dejali in dodali, da vsako nezgodo iskreno obžalujejo.