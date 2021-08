66-letnik padel z delovnega stroja in podlegel poškodbam

Ljubljanske policiste so v torek popoldan, okoli 15. ure, obvestili o nesreči pri delu, v kateri je umrl moški, ki je upravljal delovni stroj – drobilec odpadnega gradbenega materiala. Po do sedaj zbranih obvestilih je 66-letnik splezal na delovni stroj, da bi odpravil napako, zaradi katere se je stroj ustavil, a je pri tem padel s stroja okoli 2,5 metra globoko. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda sta se udeležila tudi inšpektor za delo in državna tožilka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Ljubljana.