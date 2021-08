Huda delovna nesreča v Ljubljani, 51- in 38-letnik v smrtni nevarnosti

Po do zdaj zbranih obvestilih sta moška opravljala vzdrževalna dela na večji grelni napravi, pri tem pa je v kotlu, kjer sta izvajala varjenje, prišlo do eksplozije in požara. V dogodku je bil lažje poškodovan tudi moški, ki je pomagal huje poškodovanima, so v petek zjutraj sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda so se udeležili tudi inšpektor za delo, državna tožilka in preiskovalna sodnica. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.