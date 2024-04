Delovni nesreči v Ljubljani: 55-letnik umrl, 18-letnik se bori za življenje

Ljubljanski policisti so bili v petek, okoli 9. ure, obveščeni o dogodku, v katerem je na gradbišču na območju Šiške umrl 55-letni moški.

Po do sedaj zbranih obvestilih je moški, voznik tovornjaka, na gradbišču čistil nakladalni del tovornega vozila. Voznik bagerja je pri vožnji vzvratno trčil v moškega tako, da ga je delovni stroj stisnil ob tovorno vozilo. Pri tem je bil moški tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled in obvestili delovnega inšpektorja. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Padel tri metre v globino

Še ena delovna nesreča se je zgodila v soboto okoli 12. ure. 18-letni moški je pri opravljanju gradbenih del padel z odra približno tri metre v globino.

Po do sedaj zbranih obvestilih je na oder vlekel železo palico, s katero je zadel v električno napeljavo. Zaradi udara elektrike je izgubil ravnotežje in padel z odra. Pri tem se je huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

Policisti so opravili ogled in obvestili delovnega inšpektorja. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.