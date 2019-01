Policisti ovadili moškega, ki si je prilastil najdeno denarnico

Kranjskogorski policisti so kazensko ovadili moškega, ki je konec lanskega leta v trgovini našel denarnico in si jo, namesto da bi jo vrnil lastniku ali izročil policiji, prilastil. Moškega so policisti izsledili z zbiranjem obvestil.

"Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Kranj Bojan Kos. Najdene stvari, ki jih najditelji izročijo policistom, policija sicer po zakonu hrani 30 dni. Če se v tem obdobju lastnik ne javi, najdene stvari preda Finančni upravi RS. Obveznost vsakega poštenega najditelja je, da najdeno stvar vrne lastniku ali pa jo izroči policiji, ki o najdbi sestavi zapisnik. Podatki o najdenih stvareh so sicer objavljeni tudi na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bil predmet najden. Policisti so moškega ovadili, ker najdene denarnice ni vrnil lastniku oziroma jo izročil policiji (slika je simbolična). FOTO: iStock