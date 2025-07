Deset najbolj tragičnih prometnih nesreč v Sloveniji

Na Poljanskem klancu je kombi trčil v priklopnik, naložen z osebnimi avtomobili. Ta je zato zapeljal na nasprotni pas, se prevrnil in pod seboj pokopal tri avtomobile. Po trčenju so vozila zagorela, ognjeni zublji pa so zajeli tudi bližnji gozd. Umrlo je osem ljudi, štiri ženske in družina z Gorenjske, vključno s petletno deklico. Šlo je za eno najbolj šokantnih nesreč tega stoletja v Sloveniji.

Na klancu pred predorom Pletovarje je italijanski voznik med prehitevanjem trčil v avtomobil z nemško registracijo. Ob trčenju sta eksplodirala bencinska rezervoarja in zanetila požar. V goreče vozilo se je zaletelo še eno, četrto pa se je prevrnilo. V ognju in zmečkani pločevini je umrlo deset ljudi, med njimi dva otroka, stara tri in šest let. Nesreča velja za najhujšo po številu smrtnih žrtev v zgodovini slovenskih cest.

31. januar 1998 - Naklo, gorenjska hitra cesta (5 mrtvih)

Voznik klubskega kombija Smučarskega skakalnega kluba Mengeš je na gorenjski hitri cesti zaspal za volanom, zapeljal na nasprotni pas in trčil v osebni avtomobil. Umrlo je pet ljudi, med njimi dva dečka in takratni predsednik uprave Petrola. Sedem ljudi, med njimi štirje otroci, je bilo ranjenih. Voznika so kasneje obsodili na leto dni zapora.

2. november 1998 - Viadukt Rupovščica, gorenjska avtocesta (5 mrtvih)

Na gorenjski avtocesti je 33-letni voznik, domnevni povzročitelj nesreče, zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v avtomobil s štiričlansko družino iz Tuzle, ki je živela v Avstriji. V nesreči so umrli vsi, tudi desetletna deklica in domnevni povzročitelj.

16. september 1995 - Torovo pri Bledu (5 mrtvih)

Voznik BMW-ja je prehitro vozil proti Bledu in trčil v fiat, ki ga je odbilo v tretji avtomobil. Na kraju so umrli voznik in sopotnica tretjega avtomobila, poškodbam pa so kasneje podlegli še trije sopotniki iz fiata.

26. maj 2001 - Kromberk pri Novi Gorici (5 mrtvih)

Terensko vozilo z mladimi potniki se je med zavijanjem prevrnilo na streho. Pod vozilom so umrli voznik in štirje sopotniki, stari od 25 do 30 let. Preživel je le en sopotnik, star 23 let.

30. januar 2016 - primorska avtocesta (4 mrtvi)

V gosti megli je na primorski avtocesti prišlo do verižnega trčenja kar 56 vozil, v katerih je bilo 128 ljudi. Umrli so štirje, sedem jih je bilo huje ranjenih. Uradni vzroki nesreče so bili neprilagojena hitrost, neupoštevanje varnostne razdalje in izjemno slaba vidljivost, ki je bila zaradi megle le nekaj metrov.