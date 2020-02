Deskar zaradi poškodb glave umrl v bolnišnici

Policisti so po ogledu in obravnavi nesreče ter pričanju očividcev ugotovili, da je deskar na smučišču padel sam in si huje poškodoval glavo. Ko je bil že nezavesten, ga je opazil naključen smučar. Na pomoč so mu prihiteli reševalci na smučišču. S kraja je bil takrat odpeljan v zdravstveno ustanovo, so danes podrobnosti predstavili s PU Kranj.

Smučarji in deskarji, prilagodite se razmeram na smučišču in svojim sposobnostim, opozarjajo policisti.

Letos na Gorenjskem že 18 smučarskih nesreč

Gorenjski policisti so sicer v letošnji smučarski sezoni obravnavali 18 smučarskih nesreč. V polovici nesreč so se smučarji huje telesno poškodovali, največ je bilo zlomov. V večini nesreč so bili smučarji v nesrečah udeleženi sami, so navedli statistiko s PU Kranj.

Policisti zato smučarje in deskarje opozarjajo, naj upoštevajo pravila varnega smučanja na in se prilagodijo razmeram na smučišču, svojemu stanju, znanju, sposobnostim in opremi."Največ nesreč se zgodi zaradi precenjevanja znanja smučanja v kombinaciji s hitrostjo, razmerami na smučišču in psihofizično pripravljenostjo smučarjev,"so izpostavili s PU Kranj.