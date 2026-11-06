'Detonirali' bankomat

Kranjski policisti so bili o eksploziji obveščeni okoli 2.20 ure zjutraj.Trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev.
"Zaradi intenzivnega poteka preiskave vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so zapisali v sporočilu za javnost.
Ob tem pa naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, da koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
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